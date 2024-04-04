Голосування в Конгресі щодо допомоги Україні можуть перенести ще на кілька тижнів - Bloomberg

Спікер Майк Джонсон все ще шукає способів пом'якшити опір з боку республіканців.

Голосування Палати представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться до середини квітня. Що більше - відтермінування може бути ще більшим. Адже спікер Майк Джонсон шукає шляхи пом’якшення опору з боку республіканців, які займають жорстку позицію.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у керівництві партії.

Видання наголошує, що команда Джонсона не поділилася детальним планом щодо пакета допомоги з республіканцями і, схоже, не визначилася з тим, на яких поступках від адміністрації президента США Джо байдена він наполягатиме. За словами партійних чиновників, це ускладнює завдання зібрати підтримку вчасно до голосування наступного тижня.

В інтерв'ю Fox News спікер зазначив, що висуне нові умови надання допомоги. Вони можуть включати перетворення допомоги на позику, яку Україна буде зобов’язана повернути, арешт російських активів як компенсація та скасування рішення Білого дому про замороження видавання нових ліцензій на експорт скрапленого природного газу (СПГ).

Своєю чергою, прессекретар Джонсона Тейлор Гоулсі заявив, що обіцянка спікера Джонсона про швидкі дії не мала на меті встановити конкретний термін і що він "вислуховує думки членів партії" щодо плану.

Наголошується, що два представники республіканського керівництва заявили, що все ще існує можливість ухвалення рішення Джонсоном щодо плану допомоги протягом вихідних і прискорити прийняття закону наступного тижня. Втім, такий прискорений графік може призвести до провалу законопроєкту, а також до подальшого протистояння з прихильниками жорсткої лінії Республіканської партії.

Bloomberg наголошує, що минулого місяця представниця республіканців від штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін вже зробила перший процедурний крок до голосування за відставку Джонсона з посади крісла. Таким чином це свідчить про те, що реакція жорсткої лінії партії щодо допомоги Україні може створити імпульс для повалення влади.

Перипетії з допомогою США

Днями спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Україна отримає допомогу після перерви, коли політики повернуться з канікул. За його словами, вона може включати "деякі важливі нововведення".

Голова комітету з розвідки Майк Тернер висловив сподівання, що допомога Україні від США матиме "переважну підтримку". Мовляв, спікер Джонсон "дав зрозуміти", що підтримує Киїів, і вкав, що це буде пріоритетом, коли Конгрес повернеться до роботи.

Тим часом CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні. Але демократи сигналізують, що вони врятують Джонсона, якщо він подасть законопроєкт про Україну, який вони зможуть підтримати.

Своєю чергою, радник Білого дому Джон Кірбі наголосив: Вашингтон буде шукати способи для екстреної підтримки України. Водночас він підкреслив, що американський уряд досі має "зв’язані рук" в цій ситуації.

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