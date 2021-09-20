Голосування як доказ окупації: чому мешканці Донбасу взяли участь у виборах до Держдуми РФ

Голосування як доказ окупації: чому мешканці Донбасу взяли участь у виборах до Держдуми РФ

Участь у голосуванні взяли власники російських паспортів.

Мешканці захоплених територій Луганської і Донецької областей, які окрім українського паспорта мають ще й російський, проголосували на виборах депутатів до Держдуми Росії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 вересня.

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Людей організовано вивозили автобусами до Ростовської області, де поїли шампанським. Крім того, влаштовували в захоплених містах та селищах пункти для електронного голосування.

Вибори до Держдуми тривали три дні — 17-19 вересня, а завершились напередодні ввечері. За попередніми підрахунками екзитполу "ІНСОМАР" в лідерах пропутінська "Єдина Росія", яка набрала 45,2%. До Держдуми потрапляють також КПРФ — 21%; ЛДПР — 8,7%; "Справедлива Росія — За правду" — 7,9% голосів.

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Мешканці поневолених територій, з якими вдалося поспілкуватися кореспондентам ТСН, переконують: на вибори пішли переважно бюджетники, бо за неучасть в голосуванні їх могли звільнити. "Кажуть, що весь Луганськ поїхав на вибори до російської Держдуми. Хай не брешуть. Поїхали синки і пасинки отих клятих комуністів. Вони ж паспорти отримали", - розповів місцевий мешканець, який просить не називатися.

Нагадаємо, президент Росії та його оточення попалися на черговій брехні. Володимир Путін, який брав участь у онлайн голосуванні на виборах, насправді не голосував у той день, впевнені користувачі Мережі. На годиннику Путіна, який голосував на виборах вранці 17 вересня, користувачі Мережі помітили дату - 10 число і час 15:24.

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