Голосування за новий законопроєкт про мобілізацію: депутат назвав точну дату

За словами депутата, поки що Кабмін не повернув законопроект до парламенту, "і ми не знаємо нові пропозиції влади".

Верховна Рада розгляне оновлений законопроєкт про мобілізацію на засіданні 6 лютого. Перед цим на вихідних, 20-21 січня, Комітет з нацбезпеки, оборони та розвідки розгляне пропозиції та зауваження до законопроєкту.

Про це повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

За даними Гончаренка, на майбутніх вихідних планується засідання парламентського комітету з нацбезпеки, на якому мають розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроєкту про мобілізацію. Фракції свої правки вже подали.

"Поки що Кабмін не повернув законопроект і ми не знаємо нові пропозиції влади", – зазначив нардеп.

Він додав, що коли члени уряду повернуть до Ради оновлений законопроєкт, то скоріш за все, спробують зареєструвати його під старим номером.

"Навіщо? Бо якщо реєструвати під новим – то треба два тижні на подачу альтернативних законопроєктів. А це багато часу. Тому, думаю, що будуть реєструвати під старим. Тоді не треба дотримуватись всієї процедури", – пояснив Гончаренко.

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Він повідомив, що розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді відбудеться 6 лютого.

"Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого – починається нова сесія Верховної Ради", – вказав політик.

Нагадаємо, після відкликання з Ради скандального урядового законопроєкту про мобілізацію в Міноборони повідомили, шо готують інший документ. Фінальні норми законопроєкту активно обговорюють у "Слузі народу". Один з її членів на умовах анонімності розповів ТСН.ua про норми, які мають бути включені до нового документа.

Як повідомила 16 січня заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, питання ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію займе кілька тижнів.

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