Голова Держлікслужби Ісаєнко спростував звинувачення завідувачки лабораторії Останіної щодо тиску

За словами Ісаєнка, лабораторія під керівництвом Останіної видавала позитивні висновки, коли лікарські засоби були неналежної якості.

Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко прокоментував гучні заяви завідувачки Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ “Інституту громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України” Наталії Останіної щодо тиску на лабораторію та нібито рейдерське захоплення. Про це повідомляє Парламент.UA.

За його словами, усі заяви Останіної є маніпулятивними та не відповідають дійсності. Ісаєнко пояснив, що лабораторія діє незалежно від Держлікслужби та не належить до її сфери управління. Натомість Держлікслужба користується її послугами для перевірки лікарських засобів.

“Все, що говорить пані Наталія, є маніпуляція суспільної думкою та неправдивою”, - наголосив Ісаєнко.

Він також заперечив заяви Останіної про скарги індійських виробників, зауваживши, що було направлено лист-запит до індійських партнерів, які задоволені роботою служби.

Останіна також гучно заявила про спроби рейдерського захоплення ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів", але Ісаєнко спростував і ці звинувачення. Оскільки звільнення керівника цього підприємства було пов'язане з наявністю у нього другого громадянства країни-агресора.

Щодо заяв керівниці лабораторії про погрози на її адресу, Ісаєнко висловив здивування тим, що вона не звернулася до правоохоронних органів раніше, і припустив, що ці заяви могли бути озвучені лише після виявлення фальсифікацій під час контролю якості лікарських засобів. Держлікслужба вже повідомила про це відповідні органи.

Крім цього, Держлікслужба отримала скаргу від громадянки на якість певного лікарського засобу, який отримав позитивний висновок лабораторії, завідувачкою якої є Останіна. Після цього було проведено додаткову перевірку, а новий висновок щодо їхньої якості від державної Лабораторії Держлікслужби у Київській області був негативним.

Виявилося, що якість препарату не відповідала вимогам. Аналогічні проблеми були зафіксовані й з іншими серіями ліків, які спочатку отримали позитивні сертифікати, але під час додаткової перевірки в інших лабораторіях виявилися неякісними. Проте це не єдиний випадок серйозних порушень у роботі лабораторії, де керує Останіна. Під час розслідування було викрито кілька випадків фальсифікації результатів перевірок якості ліків.

Одним із найсерйозніших випадків стала ситуація, коли Держлікслужба отримала повідомлення про летальний випадок, пов'язаний із застосуванням певного лікарського засобу. Лабораторія, яка мала провести термінову перевірку, затягнула процес на кілька місяців і провела частину тестувань на заводі виробника, що є порушенням законодавства.

У Держлікслужбі наголосили, що ці випадки є лише частиною виявлених проблем, які потребують ретельного розслідування з боку правоохоронних органів.

Ісаєнко також назвав причини кризи з фальсифікацією лікарських засобів в Україні, зазначивши, що проблема корупції у цій сфері виникла ще від початку 2010-х років. За його словами, під час проведення вхідного контролю більшу увагу приділяли не якості ліків, а можливості отримати хабар. Ця ситуація спричинила масове надходження на ринок неякісних препаратів, що, зрештою, завдало шкоди здоров'ю українців.

Зі слів Ісаєнка, після оновлення складу Держлікслужби було виявлено численні протиправні схеми, які використовувалися для отримання прибутку на шкоду здоров'ю населення. Деякі посадовці були невдоволені, тому через це зараз і відбуваються спроби дискредитації працівників, щоб повернутися до корупції.