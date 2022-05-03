Голова Інституту нацпам'яті про те, чому варто співпрацювати з Польщею та про російських агентів

Росія намагалась посварити Польщу та Україну.

Для цього в обох державах агенти РФ руйнували пам'ятники, які є важливими для Польщі та Україні.

Про це сказав голова Інституту національної пам'яті Антон Дробович.

"Є таке право пропаганди - скажи якусь дурницю, брехню, обіпри її хоча б на щось більш-менш правдоподібне. І якомога більша брехня - тим більше шансів є видати це за правду. Ще до війни, як Польщі, так і в Україні діяли агенти та радикали, які були спонсоровані Росією і про це знали і наші спецслужби, і польські. Ми моніторили руйнування пам'ятників в обох державах, які є цінними і для Польщі, і для України. Я думаю, що це буде тривати. Єдине що - вже не вийде так категорично, як виходило раніше, бо всі прекрасно розуміють наміри Росії. РФ зараз погрожує Польщі. І ми повинні пам'ятати слова Шевченка: "Польща впала і вас задавила". А тому суперечки з Польщею призведуть до падіння сусіда ы навпаки. А тому ми вже вивчили цей урок і ми розуміємо - поки ми разом, то Росії нічого не світить", - сказав Дробович.

Нагадаємо, керівник Інституту національної пам'яті розповів про ідеологію Росії.

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