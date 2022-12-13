Голова литовського МЗС закликав надати Україні сучасну зброю: дозволить ЗСУ просунутися далі

Литовський міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Заходу надати українським Збройним силам сучасні системи озброєнь.

Таку думку політик висловив у Сеймі, повідомляє Baltijas Balss.

Він наголосив на тому, що запаси зброї радянського зразка закінчуються не лише в Україні - їх не виробляють чи виробляють в обмеженій кількості. Саме тому українська армія може зіткнутися з нестачею боєприпасів.

"Необхідно поставити новий вид озброєнь. Найкращим типом озброєння, яке може бути поставлене зараз, є західні основні бойові танки, такі як німецький Leopard чи американський Abrams", - сказав Ландсбергіс та додав, що необхідні також ракети великої дальності та авіація.

За його словами, саме така зброя могла б змінити ситуацію, що "дозволило б нам зрушити фронт і просунутися далі".

"Ситуація складна. Багато смертей, мало руху", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 7 грудня стало відомо, що німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні.

Німеччина передала Україні 24 одиниці самохідних установок, але без танків Leopard і Marder. Також планує надати ЗСУ шість або сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

Читайте також: