Голова Меджлісу закликав росіян залишити Крим: "Далі буде тільки гірше"

Чубаров зауважив, що росіяни ще мають шанс втекти по мосту, який незабаром завалиться.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав залишити Крим тих росіян, які незаконно оселилися на тимчасово окупованому українському півострові.

Про це Чубаров написав у Мережі.

"Не відкладайте на "потім" і, тим більше, не сподівайтеся на російське "авось". Міст, звичайно, сильно постраждав, але ви ще можете встигнути по ньому терміново залишити тимчасово окупований рф Крим", – йдеться в заяві політика.

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Він попередив, що далі співучасники російських злочинів буде тільки гірше і безвихідніше.

"Отже, швидко зібралися й уперед: одна нога – вже у Воронежі, друга поки що на мосту, який незабаром звалиться. Спасибі ЗСУ за Херсон!!!" – наголосив Чубаров.

Нагадаємо, українська розвідка 11 листопада повідомила про звільнення Херсона. Проте в місті ще небезпечно, адже два останніх тижня розвідка фіксувала факти перевдягання російських військових у цивільний одяг, чисельні замінування та посилення лінії оборони на лівому березі Дніпра, звідки окупанти можуть обстрілювати обласний центр.

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Зауважимо, як повідомляло видання Financial Times із посиланням на представника Міноборони України, після звільнення Херсона ЗСУ зможуть взяти під вогневий контроль три важливі дороги, зокрема до окупованого Криму, звідки загарбники постачають техніку та боєприпаси.

Водночас фіксується, що росіяни риють окопи на півночі Криму. Проте радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний, що це окупантам не допоможе і вони будуть змушені тікати з півострова.

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