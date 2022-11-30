Голова Мін'юсту Німеччини заявив, що Берлін також несе відповідальність за російську агресію проти України

Підтримка будівництва "Північного потоку - 2" була стимулом для Росії розпочати війну

Німеччина також несе часткову відповідальність за російську агресію проти України, оскільки Берлін підтримував будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Про це заявив голова Міністерства юстиції ФРН Марко Бушманн у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн "Групи семи" у вівторок.

Він зазначив, що рішення керівництва Німеччини підтримати будівництво "ПП-2" після анексії Криму у 2014 році було внеском Берліна у початок російської агресії проти України.

"Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.

Нагадаємо, раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, чому не змогла відмовити Путіна від війни. Зазначимо, що у червні Меркель дала інтерв’ю, в якому сказала, що не може дорікнути собі за помилки щодо Росії та України.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну.

Читайте також: