Голова Міноборони Фінляндії заявив, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні

Війна в Україні буде продовжуватись і близького завершення "схоже, не передбачається".

Російське вторгнення до України породило глобальне відчуття незахищеності і невизначеності, а кінця розвʼязаної Москвою війни поки не видно.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен у зверненні до фінських миротворців з нагоди Різдва, повідомляє Yle.

Він зазначив, що війна в Україні буде продовжуватись і близького завершення "схоже, не передбачається".

"Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі й опосередковано в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може відчувати своє право втручатися у вибір свого меншого сусіда і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей", — сказав він.

Крім того, міністр заявив, що 2023 рік для Фінляндії запамʼятається її вступом до НАТО.

"Завдяки членству наша безпека була гарантована найсильнішим у світі оборонним альянсом. Альянс, який дотримується принципу, що напад на одного члена є нападом на весь альянс", — зазначив Хяккянен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували статтю видання NYT про те, що нібито російський диктатор Путін натякає на можливість припинення вогню.

Крім того, ми раніше інформували, що голова Міноборони Італії закликав до переговорів про припинення війни в Україні.

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