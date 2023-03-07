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Голова МЗС Австрії назвав "абсолютним божевіллям" ядерні погрози Путіна

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Голова МЗС Австрії назвав "абсолютним божевіллям" ядерні погрози Путіна

За словами Шалленберга, не всі рівні ескалації у війні досягнуті.

Австрійський міністр закордонних справ Александер Шалленберг вважає, що наразі досягнуті не всі рівні ескалації у війні Росії проти України. Адже президент-диктатор РФ Володимир Путін далі розмахує ядерною дубинкою.

Про це він сказав в інтерв’ю Der Standard.

За словами Шалленберга, обидві сторони намагатимуться розпочати весняні наступальні дії.

"Варто побоюватися, що ще не всі рівні ескалації досягнуті. Те, що президент Російської Федерації продовжує більш-менш відкрито розмахувати ядерною дубинкою, - це абсолютне божевілля" - наголосив він.

Голова МЗС Австрії зауважує, що підхід Відня, за яким ядерна зброя має бути заборонена остаточно і скрізь, є правильним. Адже поки вона існує, то хтось буде нею погрожувати.

"Це також показує ступінь безвідповідальності російського керівництва" - заявив Шалленберг.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов наголшує, що "ядерний чемоданчик", який президент РФ Володимир Путін використовує як елемент інформаційної війни, може бути  застарілим. Він може призвести до неочікуваних наслідків.

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Дата публікації
Перегляди
374
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