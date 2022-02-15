Голова МЗС Австрії назвав "евакуацію" працівників посольств із Києва "сумнівним сигналом"

Шалленберг розкритикував рішення деяких країн Заходу.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував рішення деяких західних країн вивести персонал своїх посольств з України на тлі повідомлень про загрозу можливого нового вторгнення РФ. За словами Шалленберга, співробітники посольства Австрії в Києві залишатимуться на своїх позиціях "стільки, скільки це буде виправдано".

Про це він заявив в інтерв'ю медіагрупі Funke, пише DW.

За його словами, так звана евакуація дипломатів є "сумнівним сигналом щодо жителів України". Нинішній час він назвав "нестабільним періодом" і висловив переконання, що працівники посольства Австрії повинні залишатися на своїх місцях "стільки, скільки це буде виправдано".

"Думаю, що це сумнівний сигнал щодо жителів України – достроково евакуювати своїх дипломатів", - сказав Шалленберг.

Крім того, очільник австрійського МЗС розкритикував слова президента США Джо Байдена щодо небезпеки світової війни у зв'язку із ситуацією навколо України.

"Я не вірю у великі пожежі. Але вважаю, що використання подібних висловів небезпечне, оскільки може підштовхнути до них", – сказав він.

Нагадаємо, щонайменше п’ять країни перевозять своїх дипломатів до Львова: хто переїхав.

Як повідомлялося, переїзд деяких посольств на західну Україну президент Володимир Зеленський назвав "великою помилкою".

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