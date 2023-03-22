Голова МЗС Австрії виступив за посилення європейських санкцій проти Москви

За його словами, хоча Відень послабить зв’язки, це "не може статися миттєво".

Австрійський міністр закордонних справ Александр Шалленберг заявив, що агресорка Росія завжди залишатиметься важливою для Європи. Але він також виступив за посилення чинних європейських санкцій проти Москви.

Про це х посиланням на голову МЗС Австрії повідомляє Reuters.

"Думати, що Росії більше не буде і ми можемо роз’єднатися в усіх сферах, - це омана. Достоєвський і Чайковський залишаються частиною європейської культури, подобається нам це чи ні. Вона (Росія - Ред.) надалі залишатиметься нашим найбільшим сусідом. Вона залишатиметься другою за величиною ядерною державою у світі", - сказав Шалленберг.

За його словами, хоча Відень послабить зв’язки, це "не може статися миттєво". Разом з тим міністр виступив за посилення чинних європейських санкцій проти Москви. Шалленберг зауважив, що запровадження подальших заходів. "дуже тупа зброя", а пакетам санкцій варто "дати час попрацювати".

До слова, міністр закордонних справ висловив свої думки після того, як на початку року санкційний орган США розпочав розслідування проти банку Raiffeisen щодо його бізнесу, пов’язаного з Московю. Зокрема, критику з боку інвесторів викликала також російська схема надання канікул з виплати кредиту військовим, які воюють в Україні. В цій схемі брав участь Raiffeisen.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО багато років працювали над тим, щоб мати змістовний діалог з Росією, але у Москві вирішили відійти від цього. Безпекове середовище змінилось у Європі на довгі роки, навіть якщо війна в Україні завтра закінчиться, наголосив Столтенберг.

Читайте також:

Лідер Китаю - до Путіна, прем'єр Японії - до Зеленського