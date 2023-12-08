Голова Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв вторгнення Росії до України із вторгненням нацистської Німеччини.

Про це міністр заявив під час свого візиту до Вашингтона.

Кемерон зазначив, що приїхав до США, щоб підтримати продовження військової допомоги для України.

"Під час нашої сьогоднішньої зустрічі ми обговорили ситуацію в Україні. Тому я приїхав до Вашингтона цього тижня, щоб ще раз наголосити, що ми повинні продовжувати надавати Україні фінансову та військову допомогу, щоб вона могла протистояти незаконному вторгненню Росії", - заявив дипломат.

Крім того, він заявив, що вторгнення російського диктатора Путіна в Україну можна порівняти з вторгненням Адольфа Гітлера.

"Моє покоління, як і покоління мого діда, бореться з агресією в Європі. У минулому це була нацистська Німеччина, сьогодні – Росія", - сказав міністр.

Крім того, Кемерон сказав, що під час переговорів з конгресменами він наголосив, що сучасна Росія несе загрозу не лише Європі, а й Сполученим Штатам.

"Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він продовжить свої агресивні дії. Наступного разу його метою може стати член НАТО, і тоді ми будемо змушені воювати з Росією безпосередньо. У такому разі ми втратимо не лише гроші та зброю, а й життя своїх". громадян", - заявив Кемерон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники проводять нацистську політику на Луганщині та спричинили демографічну кризу.

Крім того, ми раніше інформували, що у російських магазинах почали продавати вкрадений в Україні чорнозем.

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