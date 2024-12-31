Голова МЗС Естонії відповів Фіцо на погрози припинити постачання електроенергії до України

Країни Євросоюзу домовились до 2027 року повністю відмовитись від російських викопних видів палива.

Погрози Словаччини перекрити постачання електроенергії до України через відмову продовжувати транспортування російського газу є неприйнятними.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, інформує ЄП.

Він нагадав, що країни Євросоюзу домовились до 2027 року повністю відмовитись від російських викопних видів палива.

"Останні зусилля урядів Угорщини та Словаччини, спрямовані на продовження постачань російського газу до Європейського союзу, суперечать цій меті, оскільки лише продовжують енергетичну залежність від Росії", – сказав Тсахкна.

Крім того, у Єврокомісії раніше заявили, що припинення транзиту російського газу через Україну не вплине на енергетичну безпеку країн Євросоюзу.

"Звільнення від енергетичної залежності від Росії відповідає інтересам кожної держави, оскільки Росія звикла використовувати експорт енергії як зброю. Не можна вважати Росію надійним партнером", – заявив міністр.

Він нагадав, що Росія хоче залишити без газу жителів Придністровʼя з 1 січня, чим показує свою спражню сутність.

"З огляду на все це, абсолютно неприпустимо, щоб Словаччина погрожувала припинити екстрені поставки електроенергії для України цієї зими, – підкреслив Тсахкна. – Україна вже майже три роки бореться не тільки за свій суверенітет, а й за безпеку всієї Європи та світу. У ситуації, що склалася, єдино правильний підхід – це всебічна підтримка України, а не посилення страждань українців своїми діями".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фіцо поскаржився лідерам ЄС на Зеленського.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща готова допомогти Україні у разі відключення електропостачання зі Словаччини.

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