Голова МЗС Фінляндії закликала західних лідерів більше не дзвонити Путіну

Вона заявила, що дзвінки російському диктатору нідочого не призведуть.

Голова Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала західних лідерів більше не здійснювати дзвінки російському диктатору Путіну.

Про це вона заявила в етері ARD.

Вона заявила, що європейські політики повинні проявити стриманість щодо дзвінків російському диктатору.

"Найголовніше, щоб ми розуміли, що ми не повинні зараз дійти до чергової гонки за увагою у Кремлі. Це не допоможе, якщо глави європейських держав будуть робити скоординовані або нескоординовані телефонні дзвінки з Путіним", – сказала Валтонен.

Міністерка зазначила, що потрібна скоординована відповідь, але не тільки зі Сполученими Штатами, а, перш за все, з Україною.

Крім того, вона заявила, що під час засідання керівників МЗС у вівторок будуть обговорювати нові санкції щодо Росії, зокрема обмеження її "тіньового флоту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виправдався за дзвінок Путіну.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін сприйняв дзвінок Шольца як ознаку слабкості, а не сили,

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