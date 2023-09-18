Голова МЗС Китаю летить до Москви після переговорів з США щодо війни в Україні

Голова Міністерства закордонних справ Китаю Ван І відвідає з візитом Росію після переговорів з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном на Мальті, де обговорювалось також питання російської агресії проти України.

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Про це інформує BBC.

У повідомленні вказується, що китайський і американський чиновники, серед іншого, обговорювали "основні питання американсько-китайських двосторонніх відносин, а також питання глобальної та регіональної безпеки, війну Росії проти України і китайсько-тайванські відносини".

В свою чергу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров проведе переговори з Ван І 18 вересня в Москві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван та голова Міністерства закордонних справ Китаю Ван І провели зустріч, на якій обговорили питання російської агресії проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія має проблеми з озброєнням, тому Путін шукає підтримки серед своїх партнерів — Китаю та Північної Кореї.

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