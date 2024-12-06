Голова МЗС Норвегії висміяв виступ Лаврова в ОБСЄ

Виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова під час засідання Ради міністрів ОБСЄ нагадує "свідчення з паралельного всесвіту". Зокрема, політик заявив, мовляв, його країна "взагалі не збирається ні на кого нападати".

Про це заявив очільник МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде під час пленарної сесії Ради міністрів ОБСЄ на Мальті.

Ейде, заявив, що РФ порушила кожен із принципів Гельсінського акту й Статуту Організації Об'єднаних Націй (ООН).

"Пані та панове, правило номер один у міжнародних відносинах звучить так: не вторгайся і не окуповуй інші країни. Ти повинен поважати суверенну рівність. Ти повинен поважати територіальну цілісність інших держав. Це саме те, чого Росія не робить", - заявив норвезький дипломат.

За словами Ейде, слова Лаврова схожі на "свідчення з паралельного всесвіту".

Разом з тим керівник МЗС Норвегії наголосив, що союзники підтримують Україну у її боротьбі за власну незалежність, а також принципи, які усі поділяють.

Як повідомлялося, Сергій Лавров уперше від початку повномасштабної війни прибув до ЄС.

Читайте також:

Лаврову показали, де його місце, на засіданні ОБСЄ