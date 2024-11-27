Голова МЗС провів переговори з Польщею щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29

Міністр зазначив, що українські воїни потребують більше зброї та техніки.

Голова Міністерства закордонних прав Андрій Сибіга під час переговорів з польським колегою Радославом Сікорським обговорив питання щодо постачання до винищувачів МіГ-29.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

Сибіга заявив про змістовний характер двосторонніх переговорів з Сікорським та наголосив, що відносини між Україною та Польщею засновані на дружбі, стратегічному партнерстві та глибокій солідарності.

"Міністр поінформував польського колегу про нещодавні неприйнятні кроки Росії, які направлені на ескалацію та розширення війни. За його словами, Росія розширює агресію шляхом залучення військ КНДР, ударів по обʼєктах ядерної енергетики України та використання балістичної ракети середньої дальності", - йдеться у повідомленні.

Міністр заявив, що Росія вчергове демонструє, що не прагне миру.

"Вона прагне лише війни. А це означає, що її можна лише примусити до миру. Миру через силу. І для цього нашим партнерам необхідно здійснити низку рішучих кроків”, - підкреслив він.

Також Сибіга поінформував польського голову МЗС щодо ситуації на фронті. Міністр зазначив, що українські воїни потребують більше зброї та техніки, і підкреслив особисту глибоку вдячність Польщі за потужну оборонну підтримку.

У ході перемовин глава українського зовнішньополітичного відомства порушив питання передачі Україні польських літаків Міг-29. Міністр зазначив, що українська сторона розуміє важливість захисту Польщею власного повітряного простору. У зв’язку з цим Україна веде переговори із союзниками по НАТО, спрямовані на підтримку захисту польського неба і східних кордонів Альянсу.

Голова МЗС повідомив, що Україна терміново потребує рішення союзників щодо збиття ворожих цілей над власною територію.

“Росія щодня жорстоко атакує наші міста, інфраструктуру, цивільних. Нам потрібно більше засобів захисту для наших людей. Потребуємо негайних сміливих рішень”, - зазначив він.

Під час дискусій міністри погодилися, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити довгострокову безпеку Європи. Андрій Сибіга зазначив, що Україна потребує запрошення до НАТО вже зараз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Польщі виступив проти передавання Україні літаків МіГ-29.

Крім того, ми раніше інформували, що Нідерланди передали останні F-16 для тренування українських пілотів.

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