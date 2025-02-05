Голова МЗС Великої Британії оцінив готовність Путіна до переговорів

Велика Британія продовжить максимально допомагати Україні, яка “боретеся в цій жахливій війні”.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не виявляє бажання сідати за стіл переговорів і завершувати війну в Україні. Тому уряд Британії продовжує надавати максимальну допомогу Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі на зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомили на сайті українського президента.

“Наша оцінка в тому, що Путін не хоче вести жодних перемовин зараз”, - сказав він.

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Девід Леммі запевнив, що Велика Британія продовжить максимально допомагати Україні, яка “боретеся в цій жахливій війні”, і заохочує інших партнерів робити те саме.

Зокрема, Велика Британія виділить 2 млрд фунтів стерлінгів на посилення українських оборонних спроможностей. Відповідну угоду між урядами держав учора ратифікувала Верховна Рада України.

Під час цієї зустрічі сторони також детально обговорили посилення санкцій проти РФ, зокрема її нафтової галузі й ОПК, і використання заморожених російських активів на користь України.

Нагадаємо, у середу, 5 лютого, до Києва прибув з візитом міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

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