Голова МЗС Єгипту передав Лаврову послання від Блінкена: про що там йдеться

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що очільник МЗС Єгипту Самех Шукрі передав йому послання від держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо ситуації в Україні.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Також читайте Шольц заявив про намір надалі проводити прямі переговори з Путіним

"Пан міністр, відповідаючи на попереднє запитання, сказав, що передав певне послання від держсекретаря Блінкена, який був нещодавно з візитом у Каїрі. Я це підтверджую", – сказав Лавров, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів із Самехом.

Лавров запевнив, що Росія нібито "готова вислухати будь-яку серйозну пропозицію, яка спрямована на врегулювання всієї нинішньої ситуації в її всеосяжному контексті".

"У цьому сенсі ми почули в черговий раз через пана міністра послання про те, що "Росія має припинити", "Росія має піти", і тоді все буде добре", – зазначив голова МЗС країни-агресорки.

Зазначимо, що міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі прибув до Росії з візитом. Перед поїздкою він зустрічався у Каїрі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.