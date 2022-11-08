Голова Одеської ОВА заявив, що "зернова угода" працюватиме стільки, скільки буде потрібно

Кремль не піде на конфронтацію з країною НАТО через "зернову угоду"

Угода про постачання українського продовольства по "зерновому коридору" буде продовжена і буде працювати стільки, скільки буде потрібно.

Таку думку висловив прес-секретар Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що всі заяви росіян про вихід з "зернової угоди" закінчуються там, де починається турецький флот.

Братчук заявив, що Кремль не буде атакувати каравани з українським зерном, які виходять з одеського порту, оскільки не хоче вступати у військовий конфлікт з країною НАТО.

Він нагадав, що Україна уклала угоду з ООН та Туреччиною, тому він впевнений в пролонгації домовленостей 19 листопада.

"Я думаю, що Росія намагатиметься спекулювати на цій темі. Але зернова угода триватиме стільки, скільки потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Валерій Клочок вважає, що "зерновий коридор" допомогла розблокувати ООН, а не президент Туреччини.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що експортна зернова ініціатива продовжить працювати і російський шантаж ні до чого не призвів.

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