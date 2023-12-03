Голова Пентагону назвав велику помилку Путіна

Путін вважає, що він може пережити Україну та країни Заходу.

Російський диктатор Путін впевнений, що попри міжнародну ізоляцію він зможе пережити Україну та її західних партнерів, але він помиляється.

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Таку думку висловив голова Пентагону Ллойд Остін.

"Зараз, попри свою ізоляцію, Путін вважає, що він може пережити українців. Але він помиляється. Зараз Путін також думає, що він може пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, що наша сила волі згасне, а наша демократія просто відволічеться. Але вкотре Путін помиляється", - заявив Остін.

Він заявив, тло влада Сполучених Штатів повинна постійно пояснювати своїм громадянам важливість підтримки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міноборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має велике значення для Сполучених Штатів, тому результат завершення війни визначить майбутнє світу.

Крім того, ми раніше інформували, що у США вважають перемогою те, що Україна вистояла у війні з РФ.

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