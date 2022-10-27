Голова Пентагону публічно звернувся до влади Росії з попередженням щодо ядерної зброї

Водночас США поки не бачать ознак того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю проти України.

Очільник Пентагону Ллойд Остін публічно звернувся до керівництва Росії з попередженням про те, що в разі застосування ядерних компонентів у війні проти України надійде серйозна відповідь від світу.

Про це міністр оборони США сказав під час пресконференції в Пентагоні 27 жовтня.

"Якщо це станеться (застосування ядерної зброї – ред.), ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти", – сказав Остін, звертаючись до російської влади.

Він наголосив, що це питання є дуже важливим для світу, адже йдеться про ризик ядерного удару вперше за останні понад 70 років. За словами міністра, такий крок потенційно може змінити ситуацію для світу в цілому.

"Навіть розмови про застосування такої зброї є небезпечними та безвідповідальними", – зазначив голова Пентагону.

Він також повідомив, що США стурбовані ескалацією, що відбувається з боку РФ від самого початку масштабного вторгнення до України. Тому, аби керувати ризиками, Остін наголосив на важливості підтримувати зв’язок як із союзниками, партнерами, так і з противниками.

Водночас міністр оборони США повідомив, що наразі не фіксуються жодні ознаки того, що президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу".

Відповідаючи на запитання про те, які можливості США мають для стримування російських ядерних погроз, очільник Пентагону сказав, що держава має суттєвий ядерний потенціал, і в Кремлі усвідомлюють його масштаби.

Ядерна загроза з РФ

Можливість застосування Росією ядерної зброї проти України на сьогодні малоймовірна, повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов. Він додав, що це – останній козир РФ у війні проти України, але й він не зупинить боротьбу держави.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його держава попередила Путіна про наслідки для Росії в разі ядерного удару по Україні.

Своєю чергою сам Путін заявив, що "ядерний удар по Україні" нібито Росії не потрібен. Водночас очільник Кремля вкотре звинуватив Україну у створенні "брудної бомби".

Про максимальну загрозу застосування Росією ядерного озброєння попереджають у США

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