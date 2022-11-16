Голова Пентагону відкрив сьомий "Рамштайн" і заявив про підтримку України

Міністр оборони США Ллойд Остін 16 листопада відкрив сьоме засідання у форматі "Рамштайн" та заявив про готовність усіх 50 країн-учасниць Контактної групи продовжувати зусилля на підтримку України на тлі продовження російських атак по мирних містах.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У той час, як Росія продовжує цілити по українських цивільних, а також по енергетичній інфраструктурі, нації доброї волі надалі підтримують Україну. І жорстокість Росії лише посилює їхню рішучість", – заявив Остін.

Він також підтвердив висловлену раніше президентом США Джо Байденом позицію держави, про те, що Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки необхідно.

Очільник Пентагону також відзначив використання українськими силами отриманих від Заходу систем ППО NASAMS, які "забезпечили 100-відсотковий успіх у перехопленні російських ракет", зокрема під час атаки 15 листопада.

"Росія здійснила ракетний удар по українських містах та людях, і вчора ми бачили повідомлення про смертельний вибух у Польщі, неподалік від кордону з Україною", – зазначив міністр оборони США.

Він додав, що Вашингтон тісно співпрацюватиме з Польщею та іншими країнами для збирання якомога більшої кількості інформації щодо вибуху.

Остін анонсував, що учасники засідання 16 листопада традиційно заслухають доповідь України щодо розвитку ситуації на фронті, а також обговорять найактуальніші потреби держави для забезпечення можливостей оборони. На засіданні також йтиметься про те, як продовжити і покращити процес підготовки українських військових.

Нагадаємо, цього ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Україна отримає більше систем ППО, щоб знищувати російські ракети.

Україні також отримає новий пакет військової допомоги від Швеції, до якого серед іншого увійдуть системи ППО.

Окрім того, Байден просить Конгрес виділити Україні понад 37 млрд дол. екстреної допомоги.

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