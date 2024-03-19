Голова Пентагону відверто висловився про проблеми з допомогою Україні від Конгресу

Лідер Пентагону Ллойд Остін пообіцяв продовжувати співпрацю з колегами для того, щоб Конгрес таки схвалив допомогу ЗСУ.

Майбутня допомога Україні від Сполучених Штатів Америки залежить тільки від рішення Конгресу.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції за результатами засідання у форматі "Рамштайн" 19 березня.

Остін бачить, що українські військові впевнені у своїй здатності надалі захищати Україну. Однак у цьому питанні багато що залежить від того, яку підтримку вони отримують. Зокрема йдеться про амуніцію та допомогу для оборони.

"Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні. Ми бачимо і віримо з оптимізмом що наступні кроки будуть прийняті. Але ви знаєте, що все це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", - сказав Остін.

Зазначимо, що міністр оборони США Ллойд Остін також наголосив, що США не дозволять Києву програти війну проти Росії.

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