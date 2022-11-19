Голова польского Генштабу заявив про необхідність перемоги України над Росією

Україна повинна перемогти Росію у війні, яку проти неї розвʼязав Кремль, а країни Заходу повинні у цьому допомагати.

Таку думку висловив голова Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак.

На питання про пріоритети роботи щодо зміни клімату чи міграції з Африки, він заявив, що ці питання повʼязані між собою.

Голова польского генштабу зазначив, що західні країни повинні використовувати досвід війни в Україні у цьому контексті, оскільки російська агресія навчила швидко розгортати інфраструктуру для біженців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія пожалілася країнам ОБСЄ на Польщу, яка не пускає Лаврова на засідання організації.

Також ми інформували, що президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

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