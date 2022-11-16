Голова Рахункової палати Пацкан подав у відставку після підозри НАБУ

Нардеп Железняк заявив, що згодом заява Пацкана про відставку була відкликана.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан подав у відставку після того, як НАБУ оголосило йому про підозрущодо незаконного одержання компенсації за житло.

Про це сам посадовець повідомив у Мережі.

Пацкан також пояснив своє рішення.

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За його словами, Рахункова палата запланувала аудит щодо оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери. За його словами, війна зжирає мільярди й наразі важливо перевіряти, чи не допомагають їй у цьому деякі з посадовців.

"Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем" – вручили підозру мені як ініціатору перевірки", – йдеться в заяві Пацкана.

Він також назвав підозру від НАБУ політичними розбірками.

Водночас нардеп Ярослав Железняк написав у Мережі, що 16 листопада очікувалося засідання бюджетного Комітету парламенту, на якому планували проголосувати за звільнення Пацкана.

"Інтрига у тому, що заява була потім відкликана. І кворум Комітету не зібрався. Засідання не відбулося. Значить, не всі кадрові (рішення – ред.) будуть на цьому тижні", – йдеться в заяві Железняка.

Нагадаємо, 24 жовтня повідомлялося, що НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному одержанні компенсації за житло екснардепу, який наразі обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті.

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