Голова РГК БЕБ обурений законопроектом Железняка, який хоче усунути громадський контроль

Громадський активіст та голова Ради громадського контролю Бюро економічної безпеки Тарас Котов розкритикував законопроект про перезавантаження БЕБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.

На його думку, обидва законопроєкти не ідеальні, але Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" та інших законів України щодо удосконалення роботи Бюро 10439-2 повністю виключає з членів кадрової комісії представників громадськості та зокрема Раду громадського контролю, яка від початку доклала максимум зусиль для очищення Бюро.

“Я чомусь бачу, що члени РГК в кадровій комісії не зовсім треба, там і так порядочок. Я бачу в цьому простий інтерес – поганих попередників зняти, розповівши про їхні злочини, але їхніх святих наступників узяти не на таких умовах, щоб вони не мутилися, а на таких умовах, щоб їхні мутки були не такі помітні. Щоб вони протрималися довше”, - зазначив Котов на своїй сторінці у Facebook.

Котов також нагадав, що за нього віддали голоси 23 тисячі людей, а пізніше саме РГК звернула увагу на непрозоре проведення конкурсів Мельником, а потім надало інформацію на тимчасову слідчу комісію Верховної ради, яку очолював Ярослав Железняк. Однак нардеп спочатку усунув активістів від участі в засіданнях ТСК, а пізніше виключив норму про долучення Ради громадського контролю до складу комісій, що будуть проводити переатестацію.

“Коли Рада громадського контролю це все фіксувала, інформувала про це і надавала альтернативні пропозиції, НІКОГО з поважних батьків перемоги під БЕБами там не стояло і поряд. Всі вони з’явилися лише тоді, коли мова пішла про те, хто буде наступним володарем кільця, очолить БЕБ, і на яких умовах. Сподіваюся, що люди, які домоглися значних результатів в реформуванні податкової, впораються далі краще”, - з іронією пише голова РГК БЕБ Тарас Котов .

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 21 лютого рекомендував прийняти урядовий законопроект 10439 про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро за основу. А два альтернативних до нього, поданих депутатами, відхилити.