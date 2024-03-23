Голова уряду Литви пояснила, як досягти миру в Україні: до чого тут НАТО

Вона закликала наблизити Україну до НАТО на Вашингтонському саміті влітку 2024 року.

Голова уряду Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країни Заходу повинні допомагати Україні і припинити боятися поразки Росії.

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Про це вона заявила на Балтійській військовій конференції, повідомляє урядовий портал РФ, передає ЄП.

"Формула перемоги над агресором досить зрозуміла: мир через силу. Якщо ми мобілізуємо наші зусилля та почнемо вірити в перемогу, ми зможемо забезпечити мир в Європі, який нарешті запанує", – зазначила Шимоніте.

Вона нагадала, що сукупний ВВП країн Північної Європи та Балтії вищий, ніж у Росії, не говорячи вже про всі 32 країни-члени НАТО та G7.

"Результат війни РФ проти України сформує не лише євроатлантичний, але й глобальний порядок безпеки. Демократії не будуть у безпеці у світі, де країна з імперіалістичними амбіціями загрожує своїм сусідам; де масові звірства війни залишаються безкарними; де "рускій мір" продовжує або заморожує на своїх умовах війну-геноцид", – наголосила Шимоніте.

Крім того, вона закликала наблизити Україну до НАТО на Вашингтонському саміті влітку 2024 року.

"Україна потребує НАТО так само, як і НАТО потребує України. Майбутнє членство України значно посилить військові можливості Альянсу, оскільки ЗСУ здатні протистояти повномасштабному російському вторгненню", – додала вона.

Премʼєрка додала, що заморожування на кроках, що були зроблені під час саміту НАТО у Вільнюсі минулого року, де Київ не отримав запрошення до Альянсу, не повинно бути варіантом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Військового комітету НАТО висловився про членство України.

Крім того, ми раніше інформували, що у НАТО відповіли, чи будуть війська Альянсу в Україні.

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