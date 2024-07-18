Голова Єврокомісії розкритикувала "місію умиротворення" Орбана в Кремлі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви. Місію політика вона назвала "умиротворенням".

Про це вона сказала в промові в Європейському парламенті у четвер, повідомляє "ЄП".

Вон наголосила, що Росія продовжує наступати в Україні, роблячи ставку на війну на виснаження і відмову Заходу від протистояння Кремлю.

"Дехто в Європі цьому підіграє. Два тижні тому прем’єр-міністр країни Європейського Союзу поїхав до Москви. Ця так звана "мирна місія" була не чим іншим, як "місією умиротворення". Це була відверта "місія умиротворення", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, лише за два дні після візиту Орбана до Москви Росія обстріляла Київ, влучивши в "Охматдит" та пологовий будинок.

"Цей удар не був помилкою. Це був сигнал. Сигнал Кремля, від якого застигає в жилах кров, до всіх нас", – вважає фон дер Ляєн.

Президентка Європейської комісії наголошує, що відповідь світу "має бути не менш чіткою".

"Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та український народ. Справедливий і сталий мир для вільної та незалежної країни. І Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно! Ось наш сигнал!" – підсумувала вона .

Нагадаємо, після "мирних візитів" Орбан передав лідерам Європейського Союзу свій "мирний план" щодо війни Росії в Україні. За його словами, США, Європа, Китай і Туреччина "можуть зіграти вирішальну роль як посередники" у війні. Зокрема, особливу роль він надав експрезиденту США Дональду Трампу, який "прихильний до миру".

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