Голова Євроради назвав "різдвяне перемир’я" від Путіна фальшивим і лицемірним

Політик переконаний, що відновити мир в Україні можна лише шляхом виведення російських військ.

Очільник Євроради Шарль Мішель назвав оголошення Росії про одностороннє припинення вогню фальшивим і лицемірним.

Про це європейський політик написав у Мережі 5 січня.

Він наголосив, що єдиний серйозний спосіб відновлення миру в Україні – виведення російських військ.

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"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ – єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки", – йдеться в заяві Мішеля.

"Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", – зазначив очільник Євроради.

Нагадаємо, 4 січня президент РФ Володимир Путін віддав наказ про одностороннє припинення вогню на Святвечір та Різдво по всій лінії зіткнення в Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія таким чином хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні". Насправді ж країна-агресорка хоче використати цей час для мобілізації, зведення укріплень та перегрупування військ.

Сам президент Володимир Зеленський сказав, що росіяни хочуть використати Різдво як прикриття, щоб зупинити просування українських військ на Донбасі та підігнати ближче до їхніх позицій техніку, боєприпаси, мобілізованих.

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