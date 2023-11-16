Голова Запорізької ОВА розкрив мільйонні оборудки на ремонтах у медзакладах області

Голова Запорізької обладміністрації Юрій Малашко продовжує досить ефективну боротьбу з тіньовими схемами навколо бюджетних грошей у рамках Президентської програми “Прозорість та підзвітність”.

Мабуть, поки що він єдиний очільник області, хто не лише голосно декларує, а й демонструє реальні результати, створюючи відчутний дискомфорт для всієї чиновницької вертикалі регіону, яка роками сиділа “на потоках”.

Зокрема, у фокусі Малашка опинилися махінації навколо капітального ремонту приміщень “Обласного медичного центру серцево-судинних захворювань”. За словами очільника ОВА, правоохоронці розкрили схему розкрадання 3,5 млн бюджетних гривень при виконанні будівельних робіт підрядною організацією за договорами, укладеними в 2018 році. Керівнику підрядної організації слідчі Нацполіції повідомили про підозру, зараз встановлюється ступінь вини посадових осіб лікувального закладу.

Нагадаємо, нещодавно Малашко розкрив одну з найпоширеніших схем виведення грошей платників податків до кишень недобросовісних чиновників та керівників бюджетних установ.

За словами голови ОВА, системною проблемою в регіоні є попередня змова замовників робіт із проєктувальниками, в рамках якої в проєкт закладають свідомо завищені ціни та недоцільні роботи, що збільшує витрати на 15-30%. При цьому Малашко уточнив, що у переважній більшості випадків завищення вартості робіт, що реалізуються за рахунок бюджету, відбувається на етапі проєктування.

Аби протидіяти подібним махінаціям, на базі обладміністрації створили робочу групу фахівців, які перед виділенням бюджетних коштів аналізують проєктно-кошторисну документацію об'єктів будівництва на предмет завищення вартості.

Також Малашко поділився першими результатами роботи цієї групи. Після детального вивчення двох проєктів, які реалізує керівництво Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні як замовник, виявлено завищення вартості робіт на 15-17% або близько 8 млн гривень.

Очільник області додав, що правоохоронними органами вже відкрито та розслідується кілька кримінальних проваджень щодо фінансово-господарської діяльності лікарні.

"Попереджаю про персональну відповідальність керівництво лікувального закладу як замовника робіт, а також представників проєктної організації як виконавця про персональну відповідальність у разі, якщо вони не проведуть коригування кошторису до реальної вартості робіт та матеріалів", - пригрозив Малашко. У Запоріжжі вже знають, що такі попередження – не просто слова.

Крім того, чиновник, який нещодавно ініціював звернення до Верховної Ради щодо посилення відповідальності балансоутримувачів укриттів, тепер вирішив звернутися до Уряду. На його думку, проблема умисного завищення вартості робіт під час проєктування має системний та загальнодержавний характер. Тому вирішувати її слід також і на державному рівні.