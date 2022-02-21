Голова зовнішньої розвідки РФ Наришкін оконфузився на засіданні Радбезу Росії і розізлив Путіна

Голова зовнішньої розвідки РФ Наришкін оконфузився на засіданні Радбезу Росії і розізлив Путіна

Наришкін обмовився, що підтримує включення ОРДЛО до складу Росії. Але Путін відповів, що це питання не розглядається.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін оконфузився на засіданні Радбезу РФ під головуванням Путіна.

Під час свого виступу Наришкін невиразно висловив свою позицію: чи варто Росії визнавати так звані "ЛДНР" або ж продовжити переговори із Заходом. Путін перебив його і кілька разів уточнював, що саме підтримує голова СЗР.

"Ви пропонуєте розпочати переговорний процес (з Україною — ред.) або визнавати "незалежність" ("ЛДНР". — Ред.)", — сказав Путін.

Наришкін: "Я підтримаю пропозицію про визнання"

Путін: "Підтримаю чи підтримую? Говоріть прямо! Так і скажіть! Так чи ні?".

Глава зовнішньої розвідки РФ відразу випалив, що підтримує "пропозицію про входження "ЛНР" і "ДНР" до складу Російської Федерації".

На що Путін відповів: "Ми це не обговорюємо. Ми говоримо про визнання їхньої "незалежності" чи ні".

Нагадаємо, що Путін сьогодні ухвалить рішення про визнання "ЛДНР".

Читайте також: