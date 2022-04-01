Головна санкція, яка могла би розвалити путінізм, це – нафтове ембарго – радник голови МВС

Він пояснив, що завдяки нафтогазовим ресурсам Путін може втримувати економіку РФ та стабілізувати курс рубля.

Радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що запроваджені проти Росії економічні санкції дуже важливі, але вони "не зламають хребет путінізму", тож потрібне запровадження нафтового ембарго.

Про це радник міністра розповів на брифінгу у Медіа-центрі Україна 1 квітня.

Він наголосив, що чинні санкції не змусять президента РФ Володимира Путіна відмовитися від своєї політики.

"Запроваджені проти Росії економічні санкції є дуже важливими, але вони не зламають хребет путінізму. Запроваджені санкції погіршать життя росіян, російських еліт, але в цілому не вплинуть на конфігурацію влади та навряд чи вплинуть на те, що Володимир Путін відмовиться від своєї політики, яку він веде протягом багатьох років", – пояснив Денисенко.

Він також розповів, що завдяки запровадженим санкціям ВВП Росії 2022 року впаде на 8-12%, інфляція досягне 20-25%. Від санкцій дуже постраждали та страждатимуть російські авіасектор, автопром, машинобудування, електроніка, металургія, нафтогазовий сектор у контексті його модернізації та будівництво.

"Це багато, але не є критичним для РФ. Цього недостатньо, аби побороти путінізм як світове зло", – наголосив радник голови МВС.

Він пояснив, що стабільність валютної та бюджетної системи Росії визначається доходами від експорту нафтогазових ресурсів. Саме завдяки їм Путін може балансувати систему, втримувати економіку, стабілізувати курс рубля, який вже майже повернувся до довоєнного рівня.

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"Ключова проблеми РФ – це проблеми нафтової галузі. Головна санкція, яка могла би розвалити путінізм, це ­– нафтове ембарго, різке обмеження продажу російської нафти", – запевнив Денисенко.

Нагадаємо, раніше США оголосили ембарго на постачання російської нафти та газу через війну, яку розв’язав Кремль в Україні. А 31 березня президент США Джо Байден ухвалив рішення відкрити Стратегічний нафтовий резерв і почати постачання додаткової нафти на внутрішній ринок, щоб стримати зростання цін на пальне.

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