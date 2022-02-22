"Головне - це збереження суверенітету": Зеленський анонсував саміт лідерів держав-постійних членів Радбезу ООН

Рішення Зеленського підтримав президент Туреччини.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що готовий до перемовин з країною-агресоркою у будь-якому форматі, але найголовніше для нього - це збереження суверенітету України.

Про це він сказав у своєму зверненні 22 лютого.

"Я готовий робити це як у двосторонньому форматі так і за участі інших лідерів. Але хочу підкреслити що для мене головне – збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Перший, над яким ми працюємо – саміт лідерів держав-постійних членів Радбезу ООН, України, Туреччини та Німеччини. Більшість учасників саміту вже підтримали цю ініціативу, зокрема Реджеп Ердоган, який підтвердив це мені у телефонній розмові", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін під час своїх зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом говорив про історію та свою "місію".