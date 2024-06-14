Головне про безпекову угоду зі США: зброя, місток до НАТО та дії в разі нападу на Україну

Як запевнили в Офісі президента, ця угода кардинальним чином відрізняється від Будапештського меморандуму, бо містить чіткі кроки реалізації та зобов’язання сторін.

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 в Італії підписали 13 червня 10-річну двосторонню безпекову угоду. Вона повинна посилити оборонні спроможності України та стати кроком на шляху до можливого членства в НАТО.

Усе про безпекову угоду між Україною та США і в чому її суть – читайте на ТСН.ua.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав безпекову угоду найсильнішою з усіх, які були між Україною та США за час незалежності. Голова ОП запевнив, шо угода кардинальним чином відрізняється від Будапештського меморандуму, бо містить чіткі кроки реалізації та зобов’язання сторін.

Так, безпекова угода складається з дев’яти статтей та додатка. Сторони домовилися про співробітництво у сфері оборони та безпеки; у сфері економічного відновлення та реформ.

Яку допомогу для України передбачає безпекова угода зі США

Як зазначив Єрмак, угода містить юридично зобовʼязувальну частину. Це надає документу особливого значення, адже в цій частині зазначається, що США зобов’язуються забезпечувати стабільний рівень підтримки України щороку протягом 10 років. Йдеться про ключові аспекти підтримки, зокрема оборонну.

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У доповіді про підписання безпекової угоди зазначається, що США "мають намір надати довгострокову матеріальну допомогу, навчання та консультування, забезпечення, розвідку, безпеку, оборонно-промислову, інституційну та іншу підтримку для розвитку українських сил безпеки та оборони, які здатні захистити суверенну, незалежну, демократичну Україну та стримати майбутню агресію".

Також у тексті угоди вказано, що США мають намір підтримувати військову міць України розвиток і трансформацію її військових спроможностей по всьому спектру бойових функцій шляхом надання зброї, обладнання, тренувань та іншої допомоги в координації з партнерами. Йдеться про:

ППО та ПРО. США зобов'язуються підтримувати Україну в розбудові багаторівневої, інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони;

США зобов'язуються підтримувати Україну в розбудові багаторівневої, інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони; вогневу спроможність. США зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спільних вогневих можливостей, включно з придбанням наземних систем, боєприпасів і засобів наведення для ведення непрямого й дальнього вогню, а також безпілотних літальних апаратів. Сторони мають намір продовжити закупівлю запасів боєприпасів для використання Україною, розвиваючи водночас внутрішній потенціал виробництва боєприпасів держави;

США зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спільних вогневих можливостей, включно з придбанням наземних систем, боєприпасів і засобів наведення для ведення непрямого й дальнього вогню, а також безпілотних літальних апаратів. Сторони мають намір продовжити закупівлю запасів боєприпасів для використання Україною, розвиваючи водночас внутрішній потенціал виробництва боєприпасів держави; наземний маневр . США зобов'язуються підтримувати розвиток доктрини та можливостей України у сфері пересування й маневру, включно з підтримкою наявних бронетанкових, механізованих і моторизованих сил і засобів; співпрацювати із союзниками та партнерами з метою підтримки придбання сучасних платформ для забезпечення потреб українських маневрених сил;

. США зобов'язуються підтримувати розвиток доктрини та можливостей України у сфері пересування й маневру, включно з підтримкою наявних бронетанкових, механізованих і моторизованих сил і засобів; співпрацювати із союзниками та партнерами з метою підтримки придбання сучасних платформ для забезпечення потреб українських маневрених сил; повітряні сили. США зобов'язуються координувати з Україною та працювати над модернізацією Повітряних сил. Йдеться про закупівлю ескадрилей сучасних винищувачів, забезпечення, озброєння і підготовку для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16), інших можливостей повітряного простору: транспортні та розвідувальні, спостережні та розвідувальні платформи (зокрема безпілотні).

США зобов'язуються координувати з Україною та працювати над модернізацією Повітряних сил. Йдеться про закупівлю ескадрилей сучасних винищувачів, забезпечення, озброєння і підготовку для підтримки можливостей винищувачів четвертого покоління (включно з, але не обмежуючись, багатоцільовими літаками F-16), інших можливостей повітряного простору: транспортні та розвідувальні, спостережні та розвідувальні платформи (зокрема безпілотні). морську сферу. США зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України захищати її територіальні води та сприяти регіональній безпеці в Чорному морі за допомогою таких засобів: системи берегової оборони, розвідка морських просторів, безпілотні системи та надводні судна, зокрема патрульні й річкові кораблі, військово-морські вогневі засоби, засоби протимінної боротьби на морі та інші види озброєнь.

США зобов'язуються підтримувати вдосконалення спроможності України захищати її територіальні води та сприяти регіональній безпеці в Чорному морі за допомогою таких засобів: системи берегової оборони, розвідка морських просторів, безпілотні системи та надводні судна, зокрема патрульні й річкові кораблі, військово-морські вогневі засоби, засоби протимінної боротьби на морі та інші види озброєнь. кібербезпеку та захист критичної інфраструктури. США зобов'язуються підтримувати спроможність України посилити кібербезпеку, захист критичної інфраструктури та урядових інформаційних ресурсів. Зокрема, Сполучені Штати мають намір допомогти Україні підвищити кіберстійкість критичної інфраструктури, особливо енергетичних об'єктів, до повітряних ударів, а також підтримати швидке відновлення зруйнованої інфраструктури.

США зобов'язуються підтримувати спроможність України посилити кібербезпеку, захист критичної інфраструктури та урядових інформаційних ресурсів. Зокрема, Сполучені Штати мають намір допомогти Україні підвищити кіберстійкість критичної інфраструктури, особливо енергетичних об'єктів, до повітряних ударів, а також підтримати швидке відновлення зруйнованої інфраструктури. командування та управління. США зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спроможностей командування та управління шляхом надання як матеріальної, так і нематеріальної підтримки;

США зобов'язуються підтримувати Україну в розвитку спроможностей командування та управління шляхом надання як матеріальної, так і нематеріальної підтримки; забезпечення. США зобов'язуються підтримувати спроможність України утримувати та самостійно забезпечувати свої Сили оборони в довгостроковій перспективі, максимізуючи їхню оперативну свободу дій. Йдеться про підтримку логістики, кадрових служб та охорони здоров'я відповідно до західних моделей розбудови збройних сил.

Навчання та тренування ЗСУ

США планують розширювати свою спроможність забезпечувати як індивідуальну, так і колективну підготовку ЗСУ. У планах – залучити до програми українських інструкторів, сприяти інституціоналізації західних тренувальних практик і доктрин, а також створити умови для перенесення тренувальних зусиль на територію України і для її військовослужбовців.

США планують запрошувати українські сили до участі в американських навчаннях і підтримувати участь України в багатосторонніх навчаннях, коли це буде доцільно.

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США мають намір розглянути можливості підготовки українських військових на своїй території, якщо це буде доцільно.

Водночас Україна зобов'язується впроваджувати стандартну доктрину НАТО та концепції об'єднаних збройних сил в усіх ешелонах своїх Сил безпеки та оборони, а також забезпечувати належне застосування й підтримку нових сил і засобів.

Співпраця з розвитку оборонно-промислової бази

США зобов'язуються співпрацювати із союзниками та партнерами для підтримки економічного відновлення України та зміцнення її оборонно-промислової бази, зокрема шляхом спільних оборонних досліджень і розробок. Україна зобов'язується розвивати та реформувати свою оборонну промисловість для підтримки й забезпечення потреб своїх Сил безпеки та оборони.

Сторони мають намір взаємодіяти з міжнародними партнерами та їхніми оборонними підприємствами для підтримки збільшення виробництва в Україні необхідних озброєнь, боєприпасів та обладнання у довгостроковій перспективі. США мають намір співпрацювати з Україною, щоб дати змогу її підприємствам ремонтувати ключові системи та виробляти деталі для ремонту шляхом надання сировини та технічної експертизи, фінансування, ліцензування для передачі технологій. США мають намір підтримати Україну в постачанні критично важливих матеріалів і компонентів, необхідних для виробництва зброї, військової техніки та боєприпасів.

Україна зобов'язується посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями з міркувань національної безпеки.

У планах – налагодити партнерство з приватним сектором у ключових пріоритетних сферах оборонного виробництва, включно з виробництвом систем ППО та допоміжних боєприпасів, артилерійських боєприпасів, допоміжних стволів та інших компонентів, також виробництвом безпілотників.

Україна зобов'язується продовжувати реформування "Укроборонпрому".

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Що передбачає угода в разі нападу на Україну

Угода передбачає, що в разі збройного нападу на Україну чи в разі такої загрози, вищі посадові особи США та України зустрінуться протягом 24 годин, щоб обговорити заходи реагування та визначити, які додаткові потреби в обороні необхідні Києву.

"Сторони можуть за взаємною згодою ухвалити рішення про розробку та впровадження додаткових відповідних заходів у сфері оборони та стримування, зокрема в економічній, військовій та/або політичній сферах. Такі заходи можуть охоплювати накладення економічних та інших витрат на державу-агресора через кроки, які можуть містити, серед іншого, потенційні санкції або експортний контроль. Сторони готові негайно обмінюватися наявною та відповідною інформацією та розвідувальними даними у відповідь на таку подію, а також проводити консультації з країнами – підписантами Спільної декларації 2023 року щодо додаткових спільних заходів реагування", – йдеться в тексті угоди.

Окрім того, у разі майбутнього збройного нападу на Україну або його загрози, США на прохання уряду та після консультацій із союзниками та партнерами, мають намір координувати потенційну потребу у швидкому збільшенні обсягу або масштабу безпекової допомоги для Україні, включно з потенційним наданням додаткових систем озброєнь і техніки та інших матеріальних засобів, а також обміном інформацією з державою.

Справедливий мир

Щодо справедливого миру в угоді, зокрема зазначається: "Сторони визнають, що Україна не буде в безпеці доти, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме права України відповідно до міжнародного права, включно зі Статутом ООН".

Тому сторони співпрацюватимуть задля досягнення справедливого й тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку.

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"Сполучені Штати вітають постійні зусилля України, зокрема через Українську формулу миру, спрямовані на залучення міжнародної спільноти до встановлення принципів справедливого та сталого миру", – йдеться в тексті угоди.

Як зазначив Єрмак, угода містить всі ключові елементи формули миру: відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, притягнення до відповідальності країни-агресора та її воєнних злочинців, санкційний тиск на РФ та передавання її конфіскованих активів на користь України.

Замороження російських активів та санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що угода містить питання справедливої відповідальності Росії за розв’язану війну.

"Америка підтримує і справедливу компенсацію шкоди, завданої російськими ударами, і опрацювання шляхів, щоб заморожені російські активи були використані задля захисту та відновлення України", – наголосив Зеленський.

В тексті угоди вказано, що США мають намір утримувати російські суверенні активи у своїй юрисдикції у замороженому стані доти, допоки РФ не сплатить збитки, завдані нею Україні. Сполучені Штати мають намір вивчити всі можливі шляхи, за допомогою яких заморожені російські активи можуть бути використані для підтримки України.

У документі також йдеться, що учасники угоди мають намір надалі працювати "над тим, щоб ціна агресії для Росії продовжувала зростати", зокрема за допомогою санкцій та експортного контролю.

Членство в НАТО

За повідомленням Єрмака, угода підтверджує дію всіх попередніх договорів у безпековій галузі, а також наголошується, що майбутнє України – в НАТО.

"Важливим моментом є те, що цей документ сторони розглядають як місток до нашого вступу в Альянс, це було обговорено під час підготовки документа", – вказав керівник ОП.

Так, у тексті документа вказано, що "сторони підтверджують свою підтримку права України на вибір власних механізмів безпеки. Сполучені Штати підтверджують, що майбутнє України – в НАТО".

Економічне відновлення України та реформи

За заявою Єрмака, угода зі США не зводиться тільки до військового та воєнного співробітництва. Важливою частиною є співробітництво в економічному відновленні, в питаннях інвестування.

"Зокрема США допоможуть Україні в галузі енергетичної безпеки, її децентралізації та подальшій інтеграції з європейською. Також угода передбачає подальшу допомогу Сполучених Штатів у реформах та підвищенні прозорості роботи нашої державної машини", – вказав керівник ОП.

Згідно з текстом документа, сторони мають намір співпрацювати з метою:

пошуку можливостей для надання технічної допомоги та розбудови потенціалу для підтримки економічних потреб України, спричинених російською агресією;

підтримки зусиль з відновлення для зміцнення економічної стабільності України, зокрема шляхом підтримки енергетичної безпеки та бачення держави сучасної, більш чистої, децентралізованої енергетичної системи, інтегрованої з Європою;

посилення стійкості та безпеки сектору цивільної ядерної енергетики України;

визначення стратегічних інвестиційних можливостей, які є взаємовигідними для сторін, та заохочення розвитку проєктів, які підтримують український та американський економічний розвиток і партнерство, зокрема у сферах оборонного виробництва та інфраструктури;

продовження підтримки реалізації ефективного порядку денного реформ в Україні, включно з посиленням належного врядування, боротьбою з корупцією, повагою до прав людини та верховенства права, необхідних для просування України на шляху до євроатлантичних прагнень.

Щодо реформ Україна повинна докласти зусиль, щоб:

посилити реформу сектору правосуддя з метою сприяння незалежності та доброчесності судової влади;

впроваджувати рішучі антикорупційні заходи, включно зі зміцненням САП та НАБУ;

реформувати правоохоронні, безпекові, податкові та митні органи, підвищити прозорість та підзвітність і зміцнити верховенство права;

посилити корпоративне управління відповідно до принципів ОЕСР на державних та оборонних підприємствах;

прийняти стандарти НАТО щодо прозорості, підзвітності та конкуренції в управлінні й нагляді за політикою і практикою безпеки та закупівель;

трансформувати системи оборонного планування та управління ресурсами з метою підвищення прозорості, покращення ефективності та посилення оперативної сумісності з НАТО;

реорганізувати структури командування й управління відповідно до принципів НАТО з метою підвищення оперативної сумісності та забезпечення ефективного цивільного нагляду;

модернізувати системи управління людськими ресурсами в оборонному секторі та військовій освіті для узгодження їх із принципами та стандартами НАТО.

Єрмак також повідомив, що протягом двох місяців від моменту підписання угоди документ буде зареєстровано в ООН, як передбачено Статутом цієї організації. Таким чином цей договір офіційно вводиться в міжнародний обіг.

Набуття чинності та вихід з безпекової угоди

Угода набуває чинності після її підписання обома сторонами. Вона діє протягом 10 років від дати набуття нею чинності та може бути продовжена за взаємною письмовою згодою сторін.

Будь-яка сторона може вийти із цієї угоди, надіславши письмове повідомлення дипломатичними каналами іншій стороні про свій намір. Вихід набуває чинності через шість місяців після дати такого повідомлення.

"Хоча сторона може вийти з цієї угоди, будь-яка угода або домовленість про імплементацію, укладена між сторонами відповідно до умов цієї угоди, і далі залишається чинною на тих самих умовах, якщо інше не передбачено умовами конкретної угоди або домовленості про імплементацію", – вказано в тексті документа.

У разі набуття Україною членства в НАТО, сторони зустрінуться та обговорять майбутній статус цієї безпекової угоди.

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