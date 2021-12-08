Головне — результат: в ОП заявили про готовність до будь-якого формату переговорів із Росією

Головне — результат: в ОП заявили про готовність до будь-якого формату переговорів із Росією

В Офісі президента заявили, що підтримують і прямі переговори з РФ, і переговори у нормандському форматі або за участю Туреччини.

Україна підтримає будь-який формат переговорів із Путіним. Головне, щоб це допомогло врегулювати конфлікт із РФ.

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі "Комерсанту".

"Прямі переговори з Росією — ми за. Переговори за участю Туреччини — згодні. Нормандія плюс США — добре. Головне, щоб це дало практичні результати", — заявив Нікіфоров.

Своєю чергу, в МЗС РФ заявили, що Німеччина та Франція не будуть проти США у нормандському форматі.

Нагадаємо, що 29 листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував роль посередника між Зеленським та Путіним. Сьогодні турецький президент Реджеп знову заявив про готовність стати посередником, щоб запобігти ескалації через скупчення російських військ на українському кордоні.

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