Головне — виграш США, а не поразка РФ: конкурент Трампа розповів, як збирається "закінчувати війну в Україні"

Індійсько-американський законодавець Вівек Рамасвамі, який збирається змагатися з Дональдом Трампом на передвиборах республіканців до президентських виборів у США, розповів, як планує завершувати війну в Україні.

Конкурент Трампа Вівек Рамасвамі заявив, що фіналом війни в Україні має бути не поразка Росії, а виграш США. Він вважає правильним завершити війну на вимогах РФ.

Про це він написав у своєму Twitter.

Так, індійсько-американський законодавець основною своєю метою метою бачить вихід Росії з альянсу з Китаєм. Рамасвамі заявив, що російсько-китайський військовий альянс є "найбільшою військовою загрозою" для США і додав, що взаємодія США з Україною штовхає Росію в "китайські обійми".

"Російсько-китайський військовий альянс є найбільшою військовою загрозою, з якою ми сьогодні стикаємося. Гіперзвуковий ракетний потенціал, ядерний потенціал у Росії набагато випереджає нас і Китай. І військово-морський потенціал Китаю попереду нашого… Найгірше те, що наші дії в Україні ще більше штовхають Росію в обійми Китаю", - сказав Рамасвамі.

Крім того, він наголосив, що у війні в Україні не обов'язково, щоб Росія програла. Мовляв, головне, щоб "США перемогли". Рамасвамі також додав, що вважає правильним іти Путіну на поступки територією України.

"Я б заморозив нинішні лінії контролю, що залишило б частину Донбасу під контролем Росії. Я б також взяв на себе зобов'язання, що НАТО не прийме Україну до Альянсу. Наша мета - не поразка Путіна, наша мета - перемога Америки. Це те, про що ми забули в цій країні", - заявив Рамасвамі.

Нагадаємо, раніше у Державному департаменті США заявили, що домовленості між Україною та Сполученими Штатами щодо безпекових гарантій потрібно закріпити таким чином, щоб вони діяли незалежно від того, хто перебуватиме на посаді президента.

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