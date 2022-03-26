Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 25 березня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 25 березня: список

В обстрілах фосфорними боєприпасами ворог звинувачує Україну, хоча це - фейк.

В Україні зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "вкидів", які ворог продукував протягом 25.03.2022 року.

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО у Telegram-каналі.

Список фейків, маніпуляцій та дезінформації

Росія стверджує, що на Рівненській АЕС нібито примусово утримують російських атомників. Саме таку "інформацію" РФ надіслала до Міжнародного агентства з атомної енергії . Застерігаємо: це – фейк.

. Застерігаємо: це – фейк. Починаючи з 22 березня війська РФ активно застосовують фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним законодавством. Проте у зазначених обстрілах ворог звинувачує Україну. Це – маніпуляція.

Міністерство оборони РФ заявило про перехоплення українських таємних документів, в яких нібито йдеться про план підготовки та проведення наступальної операції на ТОТ Донецької та Луганської областей, яка повинна була розпочатися з 22 січня. Проте опубліковані РФ документи передбачають не реалізацію наступальної операції, а формування зведених підрозділів для проведення ротації українських військових. Це – теж фейк.

"Зупинимо інфотерор", - йдеться у повідомленні.

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