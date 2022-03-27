Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 26 березня: список

Головні фейки, маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 26 березня: список

Окупаційна "влада" міста Мелітополь Запорізької області намагається провести проплачений мітинг.

Працівники Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», які ворог продукував протягом 26 березня 2022 року.

Про це Центр протидії дезінформації пише у повідомленні у Telegram-каналі.

В німецькомовних медіа кілька останніх тижнів є тенденція поширення неправдивих проросійських наративів про український "наці-батальйон Азов". Застерігаємо: це – маніпуляція.

Пропагандистські ЗМІ РФ намагаються здійснити підміну гасла "нет войне!", що використовується опозиційними силами, маркуючи його як нацистський. Це – маніпуляція.

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Окупаційна "влада" міста Мелітополь Запорізької області намагається провести проплачений мітинг на підтримку Росії, щоб показати "патріотичну" позицію місцевих жителів. Це також маніпуляція.

Міністерство оборони РФ офіційно заявило, що "неонацисти планують підірвати Хаджибеївську дамбу в Одесі". Це – фейк!

"Зупинимо інфотерор!", - йдеться у повідомленні.

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