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Головні маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 22 квітня: список

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Головні маніпуляції та дезінформації, які ворог використовував 22 квітня: список

Associated Press

У РНБО розповіли про російські фантазії.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 22.04.2022 року.

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації.

  • Зокрема, пресслужба Кремля повідомила, що під час телефонної розмови з головою Європарламенту Шарлем Мішелем "Путін розповів про заходи, що постійно вживаються щодо захисту цивільного населення Донбасу, а також про щоденне відкриття гуманітарних коридорів". У РНБО застерігають, що це - маніпуляція. 
  • Не зважаючи на подальше ведення оборони в Маріуполі, Міноборони Росії заявило, що "ситуація в Маріуполі нормалізувалася, мешканці міста можуть вільно пересуватися вулицями, не ховаючись від обстрілів українських нацистів". Проте це – дезінформація. 
  • Згідно з повідомленням Міноборони РФ, "російська армія під час другого етапу спецоперації має встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, щоб забезпечити сухопутний коридор до Криму". У Центрі протидії дезінформації переконують, що це – маніпуляція або ж просто російська фантазія.

"Зупинимо інфотерор", - резюмують у повідомленні. 

Нагадаємо, на Львівщині спецслужба депортувала трьох громадян РФ, які активно пропагували ідеї "руZкого міра".

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