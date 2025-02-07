Головні новини ночі 7 лютого 2025 року: радикальні укази Трампа та поїздка Зеленського до Мюнхена

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 лютого 2025 року:
- Адміністрація Трампа залишить лише 294 співробітники USAID – Reuters Читати далі –>
- Міністерство юстиції США за наказом Трампа розпускає оперативну групу з боротьби з російськими олігархами Читати далі –>
- Трамп переконаний, що має прогрес у зупинці війни в Україні Читати далі –>
- Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції - AP Читати далі –>
- Трамп запровадив санкції проти МКС: названа причина Читати далі –>
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