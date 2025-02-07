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Головні новини ночі 7 лютого 2025 року: радикальні укази Трампа та поїздка Зеленського до Мюнхена

Головні новини ночі 7 лютого 2025 року: радикальні укази Трампа та поїздка Зеленського до Мюнхена

Президент США Дональд Трамп знову ухвалив чимало несподіваних наказів / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 7 лютого 2025 року:

  • Адміністрація Трампа залишить лише 294 співробітники USAID – Reuters Читати далі –>
  • Міністерство юстиції США за наказом Трампа розпускає оперативну групу з боротьби з російськими олігархами Читати далі –>
  • Трамп переконаний, що має прогрес у зупинці війни в Україні Читати далі –>
  • Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській конференції - AP Читати далі –>
  • Трамп запровадив санкції проти МКС: названа причина Читати далі –>

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