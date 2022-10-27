Головні тези виступу Путіна: що диктатор заявив про Захід та війну проти України

Президент Росії Володимир Путін у своєму виступі 27 жовтня сипав звинуваченнями на адресу Заходу, вигадав нові причини війни в Україні та зробив екскурс у вигадану ним самим історію.

ТСН.ua зібрав головні тези з виступу російського диктатора.

Про Захід

Путін поскаржився на те, що нібито "Захід претендує на всі ресурси людства", що Захід переконаний у своїй "безгрішності". За словами президента РФ, "батьки лібералізму" тепер не хочуть насолоджуватися творчістю Достоєвського та Чайковського.

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"Захід завжди грає на загострення: розпалювання війни в Україні, загострення ситуації навколо Тайваню, посилення енергетичної кризи та руйнування газопроводів", – поділився вигадками господар Кремля.

Він також звинуватив Захід у тому, що той нібито пускає в хід "економічні бойкоти, санкції, кольорові революції, перевороти".

Водночас Путін заявив, що Росія ніколи не вважала себе ворогом Америки.

Поскаржився президент РФ і на санкції Заходу, якими той заморозив золотовалютні резерви агресора. Так, він сказав, що Захід "цап-царап і забрав російські золотовалютні резерви".

Про Іран

В контексті критики на адресу Заходу очільник Кремля згадав і про Іран. Путін сказав, що влада США зовсім знахабніла, коментуючи ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані.

Україна та війна проти неї

Російський диктатор заявив, що війна проти України "була неминучою", але це сталося нібито "не з вини Москви". Путін сказав, що РФ просто хотіла "захистити" фейкові республіки Донбасу.

"Ситуація для Росії ставала б лише гіршою, якби вона не розпочала "спецоперацію" в Україні", – заявив президент Росії.

Він запевнив, що країні-агресорці нібито немає сенсу застосовувати ядерну зброю проти України, і вкотре звинуватив Київ у створенні вигаданої пропагандою "брудної бомби".

Він також вдався до екскурсу в історію та згадав про Майдан і про українського експрезидента-втікача Віктора Януковича. Так, події на Майдані 2014 року Путін традиційно назвав "безглуздим держпереворотом" та сказав, що Янукович відмовився тоді від влади.

Звісно ж, не забув кремлівський диктатор повторити свою пропагандистську тезу про те, що росіяни та українці – нібито один народ. Він також озвучив низку вигаданих історичних "фактів".

"Чесно кажучи, єдиним справжнім, серйозним гарантом української державності могла б бути лише Росія, яка й створила сьогоднішню Україну", – нафантазував президент РФ.

Зауважимо, виступ Путіна вже прокоментували в Офісі президента України. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що промови президента РФ можна характеризувати всього двома словами – "за Фрейдом".

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