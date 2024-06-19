Головний критик добудови блоків Хмельницької АЕС раніше активно лобіював імпорт струму з РФ - експерт

Народний депутат України від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з енергетики Андрій Жупанин, який зараз активно виступає проти добудови блоків Хмельницької АЕС, раніше активно лобіював імпорт російської електроенергії в Україну.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«Він серйозно вважає, що в українців пам'ять така ж коротка як в рибок гупій і вони забули його попередні екстравагантні енергетичні ініціативи. Може хтось і забув, а я добре пам’ятаю, що саме цей слуга був одним з ідеологів відкриття імпорту російської електроенергії в Україну напередодні широкомасштабного вторгнення».

За словами Голобуцького, спочатку (у вересні 2020 року) Жупанін проголосував за Закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії» в який включили правку про дозвіл імпорту електроенергії з рф і Білорусі. Це призвело до того, що приватні трейдери залили Україну демпінговою російською електроенергією, що суттєво дестабілізувало українську енергосистему. Наслідки були настільки катастрофічні для галузі, що в Міненерго прямо заявили, що одна гривня відправлена Україною росії за електроенергію коштує Україні 4 грн збитків. «Через це Міненерго терміново підготувало законопроект №3657 про повну заборону імпорту імпорту е/е з росії та Білорусі. Знаєте що зробив тоді депутат і «патріот» Жупанін? Він подав до Верховної Ради альтетнативний урядовому законопроект №3657-1 про законодавче закріплення імпорту електроенергії з росії. Вже після того як всім стало зрозуміло для чого призвели енергетичні загравання з кремлем!

Тоді я багато писав про небезпечність ігрищ ошалілих від влади жупаніних, що це є нічим іншим як диверсією проти української енергетики. Сумно, але є категорія депутатів, яких життя нічому не вчить і вони знову починають забіг по грабельному полю», - пише політолог.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні 17 червня схвалив урядовий проєкт закону про завершення будівництва енергоблоків № 3 та № 4 на Хмельницькій атомній електростанції. Рішення про добудову енергоблоків Хмельницької АЕС спільно з західними партнерами раніше підтримав Кабінет Міністрів України. Цей проєкт відповідає затвердженій Україною Енергетичній стратегії, а також позиції РНБОУ та Президента України.