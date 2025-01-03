Головний сержант застеріг від ілюзій щодо ролі Трампа у переговорах з РФ

Фірсов вважає, що головною гарантією миру не може бути "добра воля" Трампа – а посилення України до такої міри, щоб ворог просто не наважився напасти знову.

Наразі усі розглядають можливість закінчення війни в Україні як політичний процес, особливо, коли невдовзі на посаду має вступити новообраний президент США Дональд Трамп. Однак невідомо, чи матимуть США серйозні важелі впливу на Україну та Росію для вирішення цього питання.

Про це український бойовий медик, головний сержант роти ударних БпЛА Єгор Фірсов написав у статті для Politico.

Зважаючи на заяви Трампа перед виборами, можна сказати, що нова адміністрація Білого дому зробить закінчення бойових дій в Україні одним зі своїх пріоритетів. Однак невідомо, чи матиме Вашингтон задля цього серйозні важелі впливу на Київ та Москву. На думку Фірсова, це риторичне питання – інакше США вже б це зробили.

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Військовий наголосив на небезпеці одностороннього припинення війни.

"Однак припинення війни не може бути одностороннім. Це була б поразка, а не мир. І в цьому конкретному випадку Москва, Пекін і Тегеран розцінили б поразку України як поразку всього Заходу, НАТО і, перш за все, США", – йдеться у статті.

Автор переконаний, що для Трампа було б невигідним починати своє президентство з такої поразки, особливо після наданої Україні американської оборонної допомоги на десятки мільярдів доларів.

Головний сержант вказує, що Україна та Європа можуть втратити потужного союзника у боротьбі з Росією, але навіть припинення фінансування з боку США не означатиме фактичного завершення війни.

"Швидше за все, це означатиме, що Україна заплатить ще більшою кількістю жертв і втратить ще більше території, тоді як Росія стане сильнішою і просунеться ближче до кордонів НАТО", – зауважив Фірсов.

За його словами, у такому разі саме ситуація на фронті визначатиме поступливість та готовність Росії до перемовин. Тому США та Європа повинні бути зацікавленими у посилюванні ресурсів української армію, бо в іншому разі конструктивні переговори перетворяться на "майданчик для висування ультиматумів президентом Росії Володимиром Путіним". Військовий акцентував, що саме західна зброя та кошти є основою подальшої оборони України.

Фірсов пише, що Путін розраховує на зменшення підтримки України з боку Заходу та розвал фронту. Боєць вважає, що є лише один варіант закінчення цієї війни: слід створити такі умови, аби ворог не зміг фізично досягти успіху на українській землі. Він наголосив, що цього можна досягти завдяки безпілотникам.

"Безпілотники вже суттєво змінили хід війни. Якщо все працює злагоджено, а розвідувальні дрони передають дані ударним групам, то безпілотні літальні апарати (БпЛА) можуть вражати все, що завгодно. Завдяки високій точності ми змогли відігнати важку ворожу техніку на 5-10 кілометрів від лінії зіткнення – росіяни настільки налякані, що ми вже майже не бачимо колон танків на полі бою, як це було рік тому", – йдеться у статті Фірсова.

Він повідомив, що на сьогодні головна проблема на фронті – ворожа піхота. Невеликі групи піхоти атакують українські позиції хвилями або вночі, або в погану погоду, коли БпЛА нічого не можуть зробити. Тож екіпажам дронів ще слід придумати, як протистояти ворогу в таких умовах, але головний сержант впевнений, що це лише питання часу.

Фірсов наголосив, що якби Україна мала в сотні разів більше безпілотників, то маневрова війна стала б на позиційною. Тоді фронт би стабілізувався, а будь-які наступальні дії були б неможливими. Завдяки цьому обидві сторони будуть об'єктивно зацікавлені у перемовинах, незалежно від позиції Трампа та навіть Путіна.

Водночас боєць застеріг від небезпеки паузи у війні, яку РФ використає для підготування до продовження агресії.

"Мушу ще раз наголосити: без паритету сил на фронті не може бути компромісної дипломатії. Замороження чи перемир'я – це не мир. І ми не повинні тішити себе ілюзіями, що Путін зупиниться, не досягнувши своїх цілей, якщо у нього будуть для цього ресурси і можливості. Адже якщо у війні буде пауза, Росія використає її для накопичення таких засобів і продовження агресії. Таким чином, головною гарантією миру не може бути "добра воля" Трампа – а посилення України до такої міри, щоб ворог просто не наважився напасти знову", – резюмується у публікації.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що "Трамп може бути вирішальним у цій війні".

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