Головного підозрюваного у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза затримали на Ямайці

Слідчі вважають, що екссенатор Гаїті "зіграв важливу роль у своєму лютому бажанні вбити президента" Моїза.

На Ямайці у п'ятницю, 14 січня, заарештували колишнього гаїтянського сенатора Джона Джоела Джозефа, який є головний підозрюваним у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моїза.

Про це із посиланням на речника поліції Ямайки Денніса Брукса повідомляє Miami Herald.

Зазначається, що затриманий "зіграв важливу роль у своєму лютому бажанні вбити президента". Його підозрюють, зокрема, у постачанні зброї та плануванні зустрічей із найманцями.

Наразі невідомо, чи був арешт здійснений за запитом американського ФБР, яке також розслідує злочин. Нещодавно США висунули колишньому колумбійському військовому офіцеру Маріо Антоніо Паласіосу звинувачення в причетності до змови.

"Хоча на Гаїті було здійснено декілька арештів у зв'язку зі вбивством, Паласіос став першим підозрюваним, якому висунули звинувачення", - вказує ВВС.

Інші затримані також були колишніми військовослужбовцями Колумбії. Чимало підозрюваних заявили, що їх найняли для надання "послуг з охорони" на Гаїті, не повідомивши про план вбивства президента.

Як пише видання, розслідування вбивства Моїза триває повільно і ще більше гальмується відходом від влади ключових посадових осіб. До того ж, слідчі інформують про залякування й отримання погроз убивством.

Нагадаємо, що у липні поліція Гаїті затримала 23 підозрюваних у вбивстві президента, а також оголосила в розшук Джона Джоела Джозефа, колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", якій належав Моїз.

В одному з оприлюднених в YouTube відеозаписі Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом, заявивши, що за його президентства люди вмирають від голоду і сплеску насильства.

Зауважимо, що Гаїті переживає політичну та соціальну кризу, яка загострилася від 7 липня минулого року після вбивства президента Жовенеля Моїза групою найманців.

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