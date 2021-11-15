"Головною метою є Україна": Арестович озвучив цілі, які прагне досягнути РФ міграційною кризою

Одна з головних цілей РФ — остаточно втягнути Лукашенка до російської орбіти.

Міграційною кризою на білорусько-польському кордоні РФ хоче досягнути трьох основних цілей.

Про це у програмі "Взгляд с Банковой" телеканалу "Дом" розповів речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

"За цією кризою стоїть більше, ніж ми могли б подумати, чого ми могли б побоюватися. На мій погляд, це перша свідома операція Росії", — наголосив він.

За його словами, одна з головних цілей РФ — остаточно втягнути самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до російської орбіти.

Друга мета — це спровокувати політичну кризу в країнах Європейського Союзу та НАТО.

"Білоруські силовики прямо атакують кордон мігрантами. Тобто організовують та спрямовують мігрантів на штурм кордону. Це підтверджено спецслужбами НАТО, і в Польщі про це повідомляють. Завозяться мігранти централізовано із російською допомогою. Показують, що вони таранять НАТО та ЄС. Сподіваючись породити в Польщі, а потім у самому Євросоюзі та НАТО політичну кризу, пов'язану з подальшою політикою щодо мігрантів", — додав Арестович.

Мовляв, російське керівництво виходить з позиції, що Росія слабша за об'єднані ЄС і НАТО, але сильніша за будь-яку країну окремо. Тому третя мета — це занурити ЄС і НАТО в міграційну кризу, щоб цим відвернути увагу від теми російської агресії та допомоги Україні в її подоланні.

"Я думаю, що це тільки початок. Криза ця посилюватиметься. Судячи з заяви Лукашенка, що туди перекинули зброю та боєприпаси з Донбасу, вони планують довести справу до стрілянини, найімовірніше. А надалі, коли НАТО та ЄС поринуть в управлінську кризу, перенести всі зусилля на Україну", — уточнив речник української делегації в ТКГ.

"Але з військової точки зору, щойно перший мігрант почав ламати паркан на кордоні з Білоруссю, операція почалася. І головною метою є Україна", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

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