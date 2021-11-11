Головою Вишгородської РДА став чиновник, який має 13 млн дол готівки

Дружина Сенчука, згідно з декларацією, має три годинники марки Chopard, оцінені загалом у понад 800 тис. грн.

Кабінет Міністрів України за поданням голови Київської ОДА Василя Володіна призначив головою Вишгородської районної державної адміністрації Василя Сенчука.

Про це зокрема повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

Сенчук відомий тим, що з 2001 по 2016 рік працював директором Бюро технічної інвентаризації Києва.

У своїй декларації за 2020 рік, яку Сенчук подав напередодні, він серед іншого задекларував 13 мільйонів доларів США, що лежать у сейфі та належать його дружині Світлані Позняковій. Крім цього, на власне ім'я він задекларував 300 тис. доларів готівки. Також у Сенчука із дружиною зберігається понад 47 тис. доларів на банківських рахунках.

Разом із дружиною новопризначений голова Вишгородської РДА володіє трьома квартирами загальною площею майже 600 кв. м. та будинком площею 1200 кв. м. Подружжя має земельні ділянки загальною площею понад 22 тис. кв. м., автомобілі Porsche Cayenne (2008 року випуску) та NISSAN NOTE (2011 р.). Дружина Сенчука, згідно з декларацією, має три годинники марки Chopard, оцінені загалом у понад 800 тис. грн.

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