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Голову ЦВК викликають до комітету Ради для пояснень щодо члена комісії Буглака, який живе у США

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Голову ЦВК викликають до комітету Ради для пояснень щодо члена комісії Буглака, який живе у США

Юрій Буглак – член ЦВК від 2019 року / Фото: УНІАН

Буглак виїхав з України до США за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався.

Голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка викликають на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування для пояснень щодо члена ЦВК Юрія Буглака.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена  Шуляк у Facebook. Це питання комітет, який вона очолює, планує розглянути на найближчому засіданні.

Раніше фракція "Європейська солідарність" повідомила, що ініціює постанову Верховної Ради щодо звільнення з посади члена ЦВК Юрія Буглака.

Нагадаємо, Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, живучи з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі.

Протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату й інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, зокрема матеріальну допомогу з держбюджету "для вирішення соціально-побутових питань".

З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

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Дата публікації
Перегляди
1003
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