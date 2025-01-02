Головування Канади в G7: Зеленський зробив заяву

2025 рік почався з того, що Канада очолила G7.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що цей рік стане важливим у досягненні миру завдяки єдності демократичних країн.

"Сьогодні почалося головування Канади в G7. І ми всі дуже сподіваємось на цей рік – на те, щоб завдяки нашій спільній силі 2025 року ми змогли досягти стабільного й справедливого миру", – написав він.

Президент зазначив, що Канада від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну "у битві за незалежність", і Україна вдячна за надану допомогу та співпрацю.

Зеленський підкреслив, що за минулі роки роботи із союзниками Україна довела, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим. У новому році Україна розраховує на такі ж результати.

Головування Канади в G7, на думку президента, може стати важливим етапом для посилення підтримки України з боку західних союзників. Об’єднані зусилля демократичних країн сприятимуть тиску на Росію, а також сприятимуть створенню умов для справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, Канада головуватиме у G7 один рік, перейнявши цю естафету від Італії. Пріоритетами в країні визначили реагування на стрімкий розвиток технологій, взаємовигідний розвиток економіки та протидію змінам клімату.

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